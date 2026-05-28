Nadace České spořitelny je vnímána jako důležitý partner při modernizaci školství. V čem vidíte největší výhodu systémové spolupráce soukromého nadačního sektoru se státem?
Tou největší výhodou je podle mého názoru kombinace flexibility a dlouhodobé perspektivy, kterou soukromý sektor přináší. Na rozdíl od státu můžeme velmi rychle reagovat, testovat různé inovace, pilotovat je přímo v terénu a na základě zpětné vazby je pružně upravovat. Následně pak ve spolupráci se státními institucemi můžeme tyto osvědčené věci škálovat do celého systému. Zároveň budujeme stabilní partnerství, která jdou napříč politickými cykly. To je pro systémové změny ve vzdělávání, které trvají roky, naprosto zásadní. Někdy se věci daří rychleji, jindy pomaleji, ale nesmíme rezignovat a pokoušet se o změny paralelně mimo systém. To vede jen k rozevírání nůžek a z dlouhodobého hlediska nefunguje.
Nadace je také významným donorem. Jaké partnerské iniciativy aktuálně podporujete a podle čeho si tyto partnery vybíráte?
Historicky podporujeme celou řadu silných partnerských iniciativ, které se zaměřují na oblast rozvoje a vzdělávání učitelů, protože ti mají zásadní dopad na kvalitu vzdělávání. Patří sem organizace jako Učitel naživo, Eduzměna, Step by Step s programem Začít spolu, JOB nebo zastřešující organizace SKAV (Stálá konference asociací ve vzdělávání) a Partnerství 2030+ a další. V rámci našich strategických směrů vyhledáváme na trhu ty nejlepší partnery, kteří mají stejnou vizi a ambici jako my. Zajímají nás především iniciativy, které nezůstávají ojedinělé na úrovni několika škol, ale mají velký potenciál škálování. Chceme, aby se po otestování dostaly přímo do terénu po celém Česku, včetně regionů, kde školy nemají k dispozici tolik inovací.
Vaše aktivity i podporu partnerů stavíte na základě dat a průzkumů. Jaké poznatky z posledních šetření nejvíce ovlivnily podobu vašich aktuálních programů?
To je náš hlavní princip – rozhodovat se na základě prokázaných dat, nikoliv jen dojmů. Využíváme národní i mezinárodní šetření, ale pokud data chybí, snažíme se je získat sami a dát k dispozici celému systému. Z posledních průzkumů, které jsme dělali s agenturou Ipsos, například vyplynulo, že 97 procent rodičů by uvítalo, aby se školy více zaměřily na rozvoj využitelných kompetencí pro život místo pouhého předávání znalostí. To přesně koreluje s naší strategií, kdy se snažíme, aby se ve školách rozvíjelo kompetenčně orientované vzdělávání. Na tomto základě je postavena i naše digitální platforma Skoala nebo náš další program Den pro školu, který propojuje školy s dobrovolníky z praxe a přináší dětem autentický pohled z reálného světa.
Velkým tématem je pro vás finanční vzdělávání. Mění se podle vás v tomto ohledu přístup škol a samotných pedagogů k lepšímu?
Ano, situace se hodně zlepšuje, ale finanční vzdělávání stále není systémově ukotveno. Finanční gramotnost je sice součástí rámcových vzdělávacích programů poměrně dlouho, ale ty neurčují potřebnou intenzitu její výuky.
Řada škol donedávna zařazovala finanční gramotnost jen nárazově do projektových týdnů a výsledkem bylo, že mnoho studentů se s tématem setkalo jen okrajově. My usilujeme o to, aby finance přirozeně prostupovaly co nejvíce výukovými hodinami bez nutnosti zavádět nový samostatný předmět. Právě s tím může pomoci naše digitální platforma Skoala, kterou jsme vytvořili primárně pro učitele, aby se přestali bát tématu financí a jeho prezentace dětem a studentům napříč různými předměty, nejen třeba matematikou či občanskou výchovou. Platformu jsme od počátku tvořili s nimi, aby byla přínosná a co nejvíce jim usnadnila práci. Obsah je strukturován podle úrovní pokročilosti podobně, jako je tomu u jazykového vzdělání: A1, A2, B1, B2. Je dětem přizpůsoben, zahrnuje interaktivní prvky a vždy navazuje na reálné životní situace. Kromě samotné platformy pořádáme pro učitele webináře, školení a konference – letos v březnu například s Českou bankovní asociací.
Jakou roli v tomto procesu hrají rodiče? Mají i oni možnost se u vás v této oblasti nějak „dovzdělat“?
Rodiče hrají naprosto klíčovou roli. Právě v rodině se rozvíjejí první návyky a postoj k penězům. Děti vnímají, jak rodiče plánují, jestli jsou zodpovědní a zda je do rozhodování zapojují. Doporučujeme o financích mluvit otevřeně. Přestože Skoala cílí primárně na školy, je otevřená úplně každému. Každý rodič se může zaregistrovat a využít interaktivní videa, kvízy nebo další materiály pro hry s dětmi doma. Je to cesta, jak překonat generační bariéru, protože dnešní rodiče ve škole finanční vzdělávání většinou neměli a probíjeli se metodou pokus–omyl.
Tím se dostáváme k vaší nové strategii pro roky 2026–2030 – celoživotní vzdělávání. Proč se Nadace rozhodla zaměřit právě na tuto oblast a jaké jsou její hlavní cíle?
Vycházíme z faktu, že realita dnešního života se oproti minulosti změnila a vzdělávání dnes školou nekončí. Dřív platilo, že se člověk ve škole připraví na celý život. Dnes to nestačí. Trh práce je dynamický, technologie letí vpřed, profese vznikají a zanikají. V mezinárodním srovnání vidíme v Česku málo lidí ochotných se více vzdělávat. Zatímco v EU je to 25 procent, v Česku pouze devět.
Pokud chceme, aby lidé neztráceli krok s vývojem, cítili se dobře a měli v průběhu života možnost volby, musíme se bavit o upskillingu a reskillingu. Naší hlavní metou je do roku 2030 k učení motivovat jeden milion dospělých lidí, kteří zatím potřebu dalšího vzdělávání nevnímají. Chceme změnit celkový postoj k učení – aby nebylo vnímáno jako povinnost, ale jako nový životní styl, který přináší radost, vnitřní uspokojení a ukotvení. Cíleně se zaměříme i na skupiny, které z existujícího systému vypadávají: na mladé lidi bez práce, často i bez vzdělání, které Evropská komise označuje zkratkou NEETs, lidi nad padesát let, rodiče vracející se z rodičovské dovolené nebo na zaměstnance malých a středních podniků, kde zaměstnavatelé z pochopitelných důvodů nemohou dávat takový důraz na další vzdělávání například formou benefitů a podobně.
Jaké konkrétní kroky v tomto směru nyní plánujete a co mají přinést?
Aktuálně mapujeme nabídky na trhu a vytváříme neformální platformu relevantních hráčů, kteří se celoživotnímu vzdělávání v nejrůznějších formách věnují. Scházíme se, sdílíme data a hledáme, jak se vzájemně doplňovat, aby nabídka dávala smysl jako celek. Vzdělávacích kurzů a příležitostí je hodně, ale je těžké se v nich orientovat a posoudit jejich kvalitu. Proto chceme lidem nabídnout přehledného navigátora možností. A hlavně chceme akcentovat pozitivní stránky učení – pocit, že se člověk může naučit skoro cokoliv a nemá zavřené dveře, je k nezaplacení. Role Nadace je být hybatelem, který přináší inovace, odvahu testovat nové cesty a energii k tomu, aby se vzdělávání stalo celoživotní radostí pro každého jednotlivce a mělo pozitivní přínos pro celou naši společnost.
Článek vznikl ve spolupráci s Nadací České spořitelny.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vzdělávání.
