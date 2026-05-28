Poslanci nezvolili v prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou místopředsedkyní sněmovny. Poslední volné místo ve vedení dolní komory tak zůstává nadále neobsazené. Urbanová je v nynější volbě jedinou kandidátkou, v dalších dnech se uskuteční druhé volební kolo.
Ke zvolení bylo nutných 85 hlasů. Urbanová jich obdržela 70. Hnutí STAN navrhlo Urbanovou potom, co čtyřikrát neuspěl jeho předseda a někdejší ministr vnitra Vít Rakušan. „Výsledek volby je takový, jaký je, nemá smysl se nad tím nějak pozastavovat. Budu nadále dělat svoji práci tak jak dosud, s důrazem na pohled do budoucna, a věřím, že vládní koalice dodrží dohody,“ uvedla po vyhlášení výsledku Urbanová. Rakušan pokládá její nezvolení za demonstraci síly ze strany koalice a věří, že se nakonec místopředsedkyní dolní komory stane. „Proti zvolení Barbory Urbanové neexistuje jediný argument,“ uvedl.
„Nejdu do vedení bojovat proti někomu,“ řekla Urbanová v nominačním projevu. Při řízení schůzí by byla, jak podotkla, věcná, konstruktivní a spravedlivá, neprohlubovala by příkopy, ale hledala společnou řeč. „Tady dole u mikrofonu ale vždy budu poslankyně za Starosty a nezávislé Barbora Urbanová. Jsem přesvědčena, že se tyto dvě role nevylučují,“ dodala.
Doposud neobsazená pozice čtvrtého místopředsedy patří podle dřívějších koaličních dohod hnutí STAN. Rakušan zprvu nemohl kandidovat, protože byl stále členem vlády. Následně neuspěl v žádném ze dvou kol dvojice tajných voleb. Bývalý ministr vnitra narážel u poslanců ANO, SPD a Motoristů zejména kvůli údajnému propojení s korupční kauzou Dozimetr.
Místopředsedy sněmovny jsou Patrik Nacher (ANO), Jiří Barták (Motoristé) a Jan Skopeček (ODS). Nachera a Bartáka poslanci zvolili v prvním kole listopadové volby, Skopečka v kole druhém.
Poslanci na své středeční schůzi nevybrali z pěti kandidátů ani nového ombudsmana. Ve druhém kole se patrně příští týden utkají právnička kanceláře veřejného ochránce práv Eva Kostolanská a někdejší zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková.
Ke zvolení bylo nutné získat nejméně 85 hlasů. Nominantka Senátu a konference rektorů Kostolanská jich obdržela 77 a kandidátka prezidenta republiky Šimáčková Laurenčíková 31. Nominantka, kterou sněmovna zvolí, nahradí Stanislava Křečka. Křečkovo funkční období již skončilo, v úřadě ale zůstává do složení slibu nástupce.
