Pohled rodiče: Hledali jsme školu, která není vyhraněná ani na výkon, ani do uvolněné alternativy
Základní školu jsme vybírali s jistou znalostí prostředí, protože naše dítě navštěvovalo jednu z bilingvních školek v síti Genius. Líbila se nám přátelská atmosféra, vychovatelé i program, který v předškolním roce připravil děti na zvládnutí role prvňáčka, včetně velmi slušné úrovně angličtiny.
Věděli jsme, že tým učitelů je skvělý, mají děti rádi a koncept nabízí výhody soukromé školy – malý kolektiv ve třídách a rodinnou atmosféru. Tahle pozitiva a jejich koncepce výuky umožňují individuální přístup a respektování potřeb dítěte.
Líbí se nám, že škola není vyhraněná ani k silnému zaměření na výkon, ani do velmi uvolněné alternativy. Učitelé a vychovatelé jsou přátelským průvodcem, ne kamarádem.
Pro naše dítě je největším přínosem individuální přístup a malý kolektiv ve třídě. Významným faktorem je také rozšířená výuka angličtiny – zvládnutí tohoto jazyka ale jako rodiče považujeme v dnešním světě za základ, bez kterého je další vzdělávání téměř nemožné.
V Geniusu je už od školky možnost testovat děti v kompetencích a míře talentu pro různé oblasti, což jsme také udělali. Pomohlo nám to odhalit nadání u našeho dítěte. O to víc je pak pro nás důležitý individuální přístup učitelů, který umožňuje dětem rozvíjet se různou rychlostí a různým způsobem. Také je pro nás klíčové to, že se naše dítě ve třídě cítí dobře, navazuje kamarádství a posiluje sociální dovednosti.
Viera Hrdličková, maminka žákyně 4. třídy
Pohled žáka: Když jsem nervózní, jde mi to nejlíp, protože improvizuju
Do Geniusu jsem začal chodit už ve školce. Pak předškolák, pak základka. Vlastně tu jsem skoro celý život.
Anglicky se učím od malička. Až budu velkej, chci bydlet v Americe, a proto miluju angličtinu víc než češtinu. Je lehčí, snazší na mluvení a víc mi vyhovuje. Teď nás učí Dan a Simča, Dan umí jen pár slov česky, takže mluvíme anglicky pořád. Mně se líbí, jak učí.
Nejvíc mě baví projekty. Teď zrovna dělám projekt o animaci. Existuje několik druhů – kreslená, počítačová, modelínová, ta originální, jak dělal Disney, taky Lego animace, ta je hodně snadná. A já miluju Lego. Doma mám obří kočku z Lega, městečko a okolo dvou set postaviček a zvířátek.
Na projektu se mi líbí, že si můžeme často vybrat. Jako první si sestavíme body, jak to budeme dělat. Pak jsou na řadě cíle, osnova, informace. A nakonec uděláme prezentaci spolužákům. Občas se stydím, ale při nervozitě mi to jde nejlíp, protože improvizuju. To mě baví.
V češtině jsem zrovna dostal výsledky testu z přídavných jmen, 55 z 58. Těším se na šestou třídu, bude tam chemie, technika, robotika. Hodně mě baví fyzika a Lego robotika – dvě věci, co mě mega baví.
Učitelé jsou dobří, vážně dobří. A naše škola je taková, že se v ní dá orientovat. Není to jako ty obří školy, kde musíš přes pět pater a do rohu zase.
Adam Chaloupka, žák 5. třídy
Pohled učitele: Teaching at Genius is not just a job
Už čtvrtým rokem učím na škole angličtinu. Proč zrovna tady? Odpověď je jednoduchá. Dostala jsem něco, o čem každý učitel sní – důvěru, svobodu, podporu a prostředí, kde jsou děti skutečně na prvním místě.
Jedná se o místo, kde mohu dětem dát to, co mi osobně v jejich věku chybělo. Školu, kde se nebojí ani nestresují, ale ráno se těší, až přijdou, a často se jim na konci dne nechce odcházet. Místo, kde učitelé nejsou jen učiteli, ale také průvodci, podporovateli a někdy i halloweenskými monstry.
Nejvíc mi záleží na tom, aby zde bylo každé dítě vnímáno jako individualita. Všímáme si, co každé dítě potřebuje, co ho dělá šťastným a co mu pomáhá nejlépe se učit. Někteří potřebují povzbuzení, jiní pohyb nebo více času, a někteří prostě potřebují někoho, kdo v ně věří.
Naše lekce jsou plné projektů, her, hudby, pohybu, herectví, smíchu a kreativity – to vše při učení. Samozřejmě, učit tímto způsobem není vždy snadné. Vyžaduje to hodně energie, trpělivosti a přípravy. Ale vidět pokroky, kterých každé dítě dosahuje, sledovat, jak překonávají výzvy a každý den se stávají sebevědomějšími, a slyšet je říkat „I love you“ i po náročné hodině – to všechno stojí za to.
Škola je místo, kde se děti mohou cítit bezpečně, akceptované a motivované stát se tou nejlepší verzí sebe sama.
Simona Bémová, učitelka angličtiny
Pohled zakladatele: Někdy musíme rodičům říct věci, které slyšet nechtějí
Když jsme s Petrou a Pavlínou před patnácti lety zakládali Genius, vedla nás jednoduchá myšlenka: chtěli jsme školu, do které bychom si jako děti sami přáli chodit – a která by nás zároveň poctivě připravila na svět venku.
Dítě je středobodem všeho, co ve školách děláme. Ale naše práce není o tom, aby dítě ve škole jen šťastné. Je o tom, aby z ní odcházelo skutečně připravené na život, který ho čeká. To jsou dvě věci, které spolu souvisí, ale nejsou totéž. Šťastné dítě bez základních znalostí a kompetencí selže venku stejně jako kompetentní dítě, které nezvládá samo sebe. My pracujeme na tom, aby dítě mělo rovnováhu – bylo spokojené a zároveň dosahovalo úspěchu.
Aby měla práce školy s dítětem dopad, je zásadní spolupráce s rodiči. Rodiče jsou pro nás partneři, ne jen klienti – a partnerství znamená, že vztah jde oběma směry. Rodiče k nám přicházejí s důležitým know‑how o svém dítěti, které my zvenku vidět nemůžeme. My zase přinášíme pohled, který oni doma získat nemohou – jak se dítě chová v kolektivu, jak pracuje samo, kde má potenciál nebo rezervy. Bez propojení obou pohledů to nefunguje.
Tady se ale lišíme od běžné představy o soukromé škole – nejsme servis, který rodičům říká jen příjemné věci. Občas s nimi otvíráme témata, o kterých nečekali, že je budou s námi řešit: talent dítěte, který směřuje jinam, než si plánovali, nebo oblast, ve které dítě potřebuje pomoc. Když je vztah postaven na důvěře a otevřenosti, je to základ dlouhodobé spolupráce. Když dohoda dlouhodobě nefunguje, někdy se s rodinou rozcházíme – a to je realita, o které se v soukromých školách běžně nemluví.
Individuální přístup neplatí jen pro děti, ale i pro rodiče. Každá rodina má jiné potřeby, jiné otázky. Proto jsme v naší základní škole zřídili Parents board, kde mají rodiče prostor přinášet podněty a ovlivňovat, jak škola dál roste. Nechceme školu, která rodičům jen posílá informace. Chceme školu, která jim naslouchá.
Genius dnes tvoří tři mateřské školy a základní škola v pražské Krči. Od září otevíráme druhý stupeň. Stavíme ho dlouhodobě, poctivě a s respektem k dítěti i k rodině. A buďme upřímní – někdy je to náročnější, než kdybychom rodičům jen kývali. Ale když to děláme společně, dává to smysl.
Michal Zuza, spoluzakladatel školy
Článek vznikl ve spolupráci se základní a mateřskými školami Genius.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Vzdělávání.
