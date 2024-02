Během pandemie se socioložka Blanka Nyklová rozhodla zkoumat, jak mimořádná situace dopadá na oběti domácího násilí. A také proč stát v tomto ohledu nepřichází s konkrétní pomocí. Přišla na to, že systém pomoci má značné mezery i v běžných časech. „Můžete mít štěstí a narazit na policisty, kteří jsou proškolení, vědí, co dělat a na co máte právo. Také to štěstí ale vůbec mít nemusíte. A já si nemyslím, že je možné mluvit o systému pomoci, pokud funguje tímhle způsobem,“ říká vědkyně ze Sociologického ústavu Akademie věd.

Situaci by podle ní pomohl zlepšit soubor opatření, jež obsahuje takzvaná Istanbulská úmluva. Dokument, který Česko podepsalo v roce 2016, v lednu odmítli ratifikovat senátoři. Někteří argumentovali, že pomoci obětem domácího a sexualizovaného násilí lze i bez úmluvy. Podle Nyklové ale není potřeba vymýšlet kolo. „Tam to všechno už je, proč vymýšlet něco nového? Pokud někdo tvrdí, že s touto problematikou chce něco dělat, tak teď jsme měli šanci,“ podotýká. A dodává, že systémová změna už má bez ohledu na pojmenování zhruba 20 let zpoždění.

Jako argument proti Istanbulské úmluvě v Senátu zaznělo třeba to, že ohrožuje tradiční rodinu nebo že relativizuje, kdo je muž a kdo žena. Odráží senátní debata náladu v celé společnosti, nebo je něčím specifická?

Já bych to úplně neoznačovala za argumenty z prostého důvodu, že argument by měl mít oporu ve skutečnosti, ve faktech. A tohle ji nemá. Mám obavu, jestli někteří senátoři a senátorky vůbec tu úmluvu četli, přitom by to měla být jejich práce, přečíst si dokumenty, o kterých potom hlasují. Ale moc to tomu nenasvědčuje. Jeden ze senátorů (Zdeněk Hraba – pozn. red.) například v rozhovoru pro Spotlight uvedl, že násilí není podmíněno chromozomy.

A to je přesně důvod, proč se bavíme o genderově podmíněném násilí, a ne o pohlavním násilí. On v zásadě říká přesně to, co říká ta úmluva. Ale hlasoval proti. To už je pro mě tak za hranou logiky, že se mi k tomu těžko vyjadřuje.

