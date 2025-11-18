Víc než tři čtvrtě roku vracely internetové vyhledavače na dotaz Czech Republic AND bitcoin záplavu odkazů o tom, že Česká národní banka zvažuje multimiliardovou investici do bitcoinů. Na nižší příčky toto téma nedokázal odsunout ani pokus bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka přilepšit státnímu rozpočtu skrze přijetí obřího daru od muže odsouzeného za online prodej drog.
Že ani bitcoinová aféra, která otřásla českou politickou scénou a přispěla k volební prohře končící koalice, mezinárodní publikum nezaujala tak jako záměry ČNB, bylo dáno tím, že v podání guvernéra Aleše Michla mohlo jít o investici opravdu masivní. A hlavně, ČNB by byla první centrální bankou a vlastně i první západní veřejnou institucí, která by do bitcoinů skutečně nasypala reálné peníze, a ne jen využívala „kryptomince“ zabavené kriminálníkům.
To obchodníkům s kryptem i zástupu přesvědčených „hodlerů“, kteří nejstarší kryptoměnu ze zásady neprodávají v očekávání, že v dlouhodobém horizontu musí jen a jen růst, pochopitelně lahodilo. Už je to tady, kryptoměnu, s kterou je spojeno reputační riziko kvůli jejímu využití při obchodování s drogami, praní špinavých peněz a dalších nelegálních transakcích, chce do portfolia guvernér centrální banky s rezervami v hodnotě přes 150 miliard dolarů. Nestrhne to lavinu dalších investic?
Už víme, že nestrhne.
Co se dočtete dál
- K čemu je testovací krypto portfolio ČNB.
- Co studie národní banky zjistila o potenciálu bitcoinu z hlediska diverzifikace jejích devizových rezerv.
- Jaká kouzla umožňuje formulace Zákona o ČNB mluvící o „dalších aktivech“.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.