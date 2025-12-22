Měnová politika byla i letos jedním z hlavních hybatelů finančních trhů. Po razantním zvyšování sazeb v reakci na inflační šok se Fed i ECB vydaly opačným směrem a měnové podmínky dále uvolňovaly. Co čekat od roku 2026?
Fed velkou část letošního roku pauzíroval, ale na jeho konci doručil hned trojí snížení sazeb. Zatím však nemá hotovo. Ochlazující trh práce i cenové tlaky otevírají prostor pro ještě minimálně dva poklesy sazeb hned ze startu roku do koridoru 3–3,25 procenta. Tedy na centrální bankou odhadovanou rovnovážnou úroveň. O tom, jak razantní nakonec bude redukce sazeb, rozhodne nejen (ne)kondice ekonomiky, ale také personální změny ve vedení Fedu. Aneb čekejme ještě výraznější tlak prezidenta Trumpa na povolení měnověpolitických šroubů.
ECB má naopak v tomto cyklu již hotovo. Po červnovém snížení sazeb na dvě procenta se centrální banka nachází „in a good place“, jak zdůrazňuje její šéfka Christine Lagardeová. Jinak řečeno, laťka pro pohyb sazeb jedním nebo druhým směrem je nastavena hodně vysoko. Nejpravděpodobnějším scénářem je proto v roce 2026 stabilita úrokových sazeb, s čímž jsou za jedno i aktuální tržní sázky.
Rozhádaní centrální bankéři potvrzují, že klid na trzích i ekonomikách je stále jen iluze
A co čekat v Česku? Na prosincovém zasedání ponechala ČNB popáté v řadě svou základní sazbu beze změny na 3,5 procenta, lehce však zmírnila svou jestřábí rétoriku. Nově vidí rizika prognózy jako vyrovnaná, což může v roce 2026 – při viditelnějším poklesu inflace – znovu otevřít debatu o jemném ladění sazeb směrem dolů. Náš základní scénář se však nemění – očekáváme delší stabilitu úrokových sazeb z důvodu přetrvávajících proinflačních rizik.
Shrnuto podtrženo, i příští rok se ponese ve znamení scénáře „higher for longer“, tedy vyšších úrokových sazeb po delší dobu. Série postpandemických šoků, které ukončily éru superlevných peněz, nás ale vlastně vrací jen do normálu – viditelně pozitivních nominálních sazeb.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist