Americká centrální banka podle očekávání snížila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Rozhodnutí mělo ale daleko k poklidné dohodě měnových odborníků, ze sedmi členů vedení měli hned tři jiný názor na další vývoj.
Něco podobného ukazuje v přímém přenosu i Evropská centrální banka. Členka výkonné rady ECB Isabel Schnabelová šokovala výrokem, že přijde zvýšení úrokových sazeb. Sice k němu nedojde hned, ale zásadní je, že se vůbec nehovoří o tom, že by sazby měly dál klesat.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjí úroky hlavních světových bank?
- Čeho se centrální bankéři bojí nejvíc?
- Jaká měnová politika nás čeká v dalších letech?
