Americká centrální banka podle očekávání snížila úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. Rozhodnutí mělo ale daleko k poklidné dohodě měnových odborníků, ze sedmi členů vedení měli hned tři jiný názor na další vývoj.

Něco podobného ukazuje v přímém přenosu i Evropská centrální banka. Členka výkonné rady ECB Isabel Schnabelová šokovala výrokem, že přijde zvýšení úrokových sazeb. Sice k němu nedojde hned, ale zásadní je, že se vůbec nehovoří o tom, že by sazby měly dál klesat.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak se vyvíjí úroky hlavních světových bank?
  • Čeho se centrální bankéři bojí nejvíc?
  • Jaká měnová politika nás čeká v dalších letech?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.