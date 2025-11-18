Letošní zisky jsou pryč. Hodnota bitcoinu v úterý krátce klesla pod 90 tisíc dolarů. Od říjnového vrcholu, kdy se nejznámější kryptoměna obchodovala za více než 126 tisíc dolarů, se její cena propadla přibližně o 28 procent. Výprodej vzbuzuje obavy z historického chování bitcoinu. Pokud by se historie opakovala, pro jednu společnost by to mohla být hodně špatná zpráva. Její šéf zatím neztrácí naději. Pokud by ale začal prodávat, mohlo by dojít k největší panice na kryptoměnových trzích v historii.
Co se dočtete dál
- Co se stalo v minulosti s bitcoinem a proč je to opět aktuální téma.
- Proč by mohl nastat v krajním případě panický výprodej a jakou roli v tom hraje jedna americká společnost.
