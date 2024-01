Klobouk dolů, řekla mi krátce po konci českého předsednictví EU vysoce postavená norská diplomatka. „Mysleli jsme si, že jste takoví druzí Maďaři, ale jste spíš druzí Němci. Výkonní, poučení, racionální,“ okomentovala český výkon žena, která měla visegrádskou čtyřku na starosti během norské mise v Bruselu (Norsko není členem unie, ale širšího Evropského hospodářského prostoru, kam země EU patří).

České předsednictví EU skončilo v roce 2022 a v lednu 2023 světoví diplomaté reportovali z Prahy do svých domovů, že skončilo až překvapivě dobře. Češi provedli EU prvním obdobím po ruském vpádu na Ukrajinu, energetickou krizí a ještě u toho stihli dojednat řadu dohod v jiných agendách. Cizinci v evropské politice si zapamatovali přesně to, co zmínila v úvodu citovaná Norka: Češi = racionální země, spolehliví, žádný nekonstruktivní Visegrád.

