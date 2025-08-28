Jsou to příběhy, které člověka doslova děsí. Brutální dětské násilí, šikanování spolužáků, sexuální obtěžování, vraždy i sebevraždy. Statistiky dokládají, že radikalizace mezi dětmi skutečně narůstá. Zvyšuje se kriminalita, častěji se u nich objevují úzkosti i deprese a sebevražedné tendence.

Stát dlouho tragédiím spíše přihlížel, nedávno ale vznikl materiál, který nejenže popsal příčiny, ale má za cíl i tíživý trend zvrátit. „Vidíme, že děti chodí více na weby s velmi rizikovým obsahem, například weby s násilnou tematikou. Že vzrostla mezi dětmi návštěvnost webů se sexualizovaným násilím. Děti, které jsou ohrožené, musíme odhalit co nejdříve a začít s nimi pracovat,“ říká zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková a popisuje, jak chce stát zatáhnout za záchrannou brzdu. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké kroky stát chystá, aby radikalizaci dětí zastavil.
  • Jak s tím může pomoci oblíbený televizní seriál.
  • Co se již prosadit podařilo?
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Zajímají vás další kvalitní články z Hospodářských novin? Výběr těch nejúspěšnějších posíláme každý všední den večer v našem newsletteru 7 v SEDM, který si můžete zdarma přihlásit.