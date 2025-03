Brzké ráno obyčejné rodiny z předměstí. Do pokojíčku s tapetou sluneční soustavy ale vtrhne zásahovka a přímo z postele odvede třináctiletého chlapce na policejní stanici – je obviněný z vraždy. Seriál z produkce Netflixu postupně odkrývá, jakou roli v tom sehráli rodiče, škola a sociální sítě. Rozpoutal debatu nejen ve Velké Británii, kde vznikl, ale i v Česku a dalších evropských zemích. Jak zabránit tomu, aby se mladí lidé nepozorovaně radikalizovali? Co pro to mohou udělat rodiče a co politici?

Tvůrci díla Adolescent Stephen Graham a Jack Thorne ho natočili kvůli přibývajícím zprávám o násilných útocích chlapců na dívky. Nechtěli ale vykreslit jako hlavní viníky rodiče. „Proto Jamieho otec není násilník, jeho matka není alkoholička ani ho nezneužíval strýček Tony,“ vysvětlil Graham, který si zároveň zahrál roli Jamieho otce. Jejich záměr byl, aby se rodiče na seriál podívali a řekli si: Proboha, to by se mohlo stát i nám! A to se podle diváckých reakcí podařilo.

Co se dočtete dál Na co si dát při výchově pozor, abychom minimalizovali riziko radikalizace mladých.

Jak by měla reagovat společnost a proč to mezi muži a ženami vře.

Slovníček pojmů a významů emotikonů s odkazem na manosféru.