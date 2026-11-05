Proti vládnímu návrhu osekat čerstvě navýšenou podporu v nezaměstnanosti se v posledních měsících stavěli kriticky zaměstnavatelé, odbory i ekonomové. Nyní je podle informací HN ministerstvo práce ochotné přistoupit na kompromis – vyšší podporu ponechá vybraným skupinám nezaměstnaných – mimo jiné lidem nad 52 let a těm, co procházejí rekvalifikací. 

Vláda chce výdaje na podporu snížit kvůli napjatému rozpočtu – dávky pro nezaměstnané, které jsou od letošního roku štědřejší, budou znamenat zhruba o 8,5 miliardy korun vyšší výdaje než loni. Bez práce bylo v září 368 tisíc lidí, přičemž o podporu může požádat jen 26 procent z nich. 

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Co se dočtete dál

  • Komu a proč zůstane podpora až o 10 tisíc korun vyšší.
  • Proč ústupky státu v rekvalifikacích mohou zůstat jen prázdným gestem.
  • Jak snížení podpory pro lidi do 52 let ohrozí růst mezd a současně nabídku vhodných kandidátů pro firmy.
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