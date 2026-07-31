Ze všech možných způsobů, jak lze snížit schodek státního rozpočtu, si premiér Andrej Babiš vybral ten nejméně rozumný. Zato je hodně kontroverzní, pokud jde o důsledky. Rozhodl se, že začne řešit výši podpory v nezaměstnanosti. Hodlá tím zabít dvě mouchy jednou ranou – sníží výdaje z rozpočtu, a navíc nažene do mizerně placených zaměstnání, která se firmám nedaří obsadit, další nevolníky.
Novela zákona o zaměstnanosti, kterou mimochodem v březnu 2025 schválila Poslanecká sněmovna jednomyslně, což znamená, že pro ni hlasoval i Andrej Babiš, zvýšila od letošního roku podporu v nezaměstnanosti. V prvních měsících až na 80 procent průměrné mzdy. Podpora je navíc stejná i pro ty, kteří odejdou ze zaměstnání sami, takže se nekrátí. Důvodem pro změnu byla podle tehdejšího vysvětlení politiků snaha rozhýbat pracovní trh. Podle analýzy ministerstva práce a sociálních věcí si při změně místa lidé mzdu zvednou v průměru o 12 procent. Ti, kdo jdou z evidence úřadu práce, si polepší o osm procent.
Co se dočtete dál
- Jaké má plány Andrej Babiš s nezaměstnanými?
- Co o nich vypovídají data?
- Co by skutečně pomohlo trhu práce?
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