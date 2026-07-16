Kdo se zamyslí nad vývojem české ekonomiky v poslední dekádě, uvědomí si, že v podstatě nezažila žádnou běžnou recesi. Pandemický šok zalily stát a centrální banka penězi. Následný inflační šok už sice lidem životní úroveň snížil, ale také ho nelze označit za typickou recesi. Nezaměstnanost se totiž držela poměrně nízko. Jenže časy se pomalu mění, v datech je vidět růst nezaměstnanosti, a to zejména u mladých lidí, budoucích hypotékářů. Dílem za tím může být změna struktury ekonomiky, možná i nástup AI.
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- Co reálně rozhoduje o cenách nemovitostí.
- Jak to vychází s daty od ČNB.
- Jaké scénáře mohou nastat.
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