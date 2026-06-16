O Polsku se už nějakou dobu hovoří hlavně v superlativech. Ekonomové ho vykreslují jako příklad země s rostoucí ekonomikou i mzdami. Dopravci pějí ódy na tamní infrastrukturu. Developeři si zemi chválí pro rychlost vyřizování stavebních povolení. Kdo ale zabrousí do populačních statistik, dočte se, že Polsko přišlo za poslední dekádu o 1,5 milionu obyvatel. A podle projekcí OSN se může země v následujících letech smrsknout o další miliony.
O několik řádků výš se ve statistice nachází Česko. Jeho příběh je v lecčem podobný, jen si toho zatím málokdo všiml. Přitom jde o klíčová data i pro trh bydlení.
Co se dočtete dál
- Jak si Česko skutečně stojí z pohledu demografie a proč to není na první pohled patrné.
- Jak je vůbec možné, že by Česko mohlo zažít tak výrazný populační kolaps.
- Které české obce jsou nejohroženější a které nejperspektivnější a jak je na tom ta vaše.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.