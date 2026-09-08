Počet nezaměstnaných mírně roste, volná pracovní místa pozvolna ubývají. Obrázek tuzemského pracovního trhu se v posledních měsících výrazněji nemění. Stále platí, že se poptávka firem nesetkává s náležitou odezvou a je tu tlak na dovoz specifických, většinou nepříliš dobře placených pracovníků ze zahraničí.

Podrobnější pohled na trh práce ovšem stále jasněji ukazuje na pět trendů, jejichž vliv bude postupně sílit.

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