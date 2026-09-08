Počet nezaměstnaných mírně roste, volná pracovní místa pozvolna ubývají. Obrázek tuzemského pracovního trhu se v posledních měsících výrazněji nemění. Stále platí, že se poptávka firem nesetkává s náležitou odezvou a je tu tlak na dovoz specifických, většinou nepříliš dobře placených pracovníků ze zahraničí.
Podrobnější pohled na trh práce ovšem stále jasněji ukazuje na pět trendů, jejichž vliv bude postupně sílit.
Co se dočtete dál
- Jaký bude dopad snížení podpory v nezaměstnanosti?
- Jak populačně silné ročníky absolventů ovlivní počet uchazečů o práci?
- Jaké plány mají firmy, pokud jde o juniorní pozice, kvůli zavádění umělé inteligence?