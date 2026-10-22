Podobu rozpočtu na rok 2027 fakticky známe od začátku září. Druhá kosmetická verze ani diskuse v parlamentu nezmění nic na tom, že strukturální deficit veřejného sektoru dosáhne zhruba 3,5 procenta HDP. A to jen díky hospodaření obcí, které má být přebytkové. Hned další rok ale má dojít k dramatickému obratu vyžadujícímu snížení deficitu o víc než 150 miliard korun.

Současná vláda to slíbila ve svém fiskálně-strukturálním plánu, který ECOFIN i díky českému hlasu schválil před dvěma týdny. V tu dobu musela ministryně financí Alena Schillerová i celá vláda detailně znát možnosti rozpočtu, takže bychom závazek měli brát vážně. Rokem 2028 mají úspory přitom jen začít, na každý další rok vláda slibuje další a další výrazné vylepšení hospodaření. Jenže k tak výraznému obratu může dojít jen za předpokladu dramatických reforem. Kdo je bude ve vládě a v parlamentu prosazovat?

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