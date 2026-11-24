Základní rámec státního rozpočtu pro příští rok je jasný, sněmovna jej schválila se schodkem 386 miliard korun. Ve druhém čtení, které začíná ve středu 25. listopadu, poslanci začnou provozovat tzv. škatulata, hýbejte se, tedy budou hromadně předkládat návrhy na přesuny mezi jednotlivými resorty. A lze předpokládat, že se jako vždy nebudou upejpat.
Například pro rok 2024 poslanci navrhli přesuny v objemu neuvěřitelných 209 miliard korun. Nakonec prošlo 13 pozměňovacích návrhů v celkové hodnotě 2,7 miliardy korun. Něco podobného potkalo i letošní rozpočet. Z navržených přesunů za dvě stě miliard nakonec uspělo pět koaličních návrhů za 1,2 miliardy.
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- Jaké schvalování čeká rozpočet na rok 2027?
- Jaké přesuny mají šanci na úspěch?
- Co se dá čekat od rozpočtu 2028?
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