Dlouho, velmi dlouho hledali odborníci způsob, jak zajistit, aby děti ve školních jídelnách jedly zdravěji. Dosavadní pravidla umožňovala nadměrné množství cukru, soli i ultrazpracovaných potravin, jejichž vysoká konzumace je spojována mimo jiné s vyšším rizikem některých druhů rakoviny. Novou vyhlášku ministerstvo školství po pěti letech příprav vydalo loni. Jenže odpor potravinářů byl obrovský. Vláda Andreje Babiše nakonec tlaku ustoupila a rozhodla se nová pravidla zrušit. Podle informací HN přitom nejde o návrat k původní regulaci. Systém školního stravování se má změnit mnohem zásadněji, a to způsobem, který by byl v Evropě zcela ojedinělý.

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Co se dočtete dál

  • Co měla nová vyhláška přinést.
  • Proč ke zrušení došlo.
  • Kdo bude nyní rozhodovat o kvalitě dotovaných obědů.
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