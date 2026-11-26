Když Martin Podhradský letos v dubnu nastupoval do čela českého dm, měl před sebou jasný úkol. Největší drogistický řetězec v Česku si sice stále držel pozici lídra trhu, v posledních letech ale jeho růst oproti konkurenci znatelně zpomalil. Podhradský, který jako jediný manažer v rámci německé skupiny řídí dva národní trhy současně, si ze Slovenska přinesl nejen vlastní představu o tom, jak český byznys znovu nastartuje, ale také podstatně ostřejší rétoriku. Servítky si nebere před konkurencí, nadnárodními výrobci ani lékárenskými řetězci.
Jedním ze zásadních kroků bylo výrazné zlevnění značkového zboží. Podle aktuálních výsledků se zdá, že tato strategie funguje. V obchodním roce, který skončil posledním zářijovým dnem, vzrostl obrat českého dm téměř o osm procent na rekordních 20,9 miliardy korun. Navzdory nižším cenám firma zvýšila také čistý zisk, který dosáhl 382,3 milionu korun.
V posledních měsících navíc řetězec ještě zrychlil. „Od června do října rosteme dvouciferným tempem. Dvouciferný je i náš plán růstu obratu na tento obchodní rok,“ řekl Podhradský Hospodářským novinám.
Co se dočtete dál
- Proč se dm vyplácí zlevňování navzdory rostoucím nákupním cenám.
- Co jeho šéfovi vadí na konkurenci, nadnárodních výrobcích i české značce Vilgain.
- Jaké plány má drogistická jednička s vlastní internetovou lékárnou.
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