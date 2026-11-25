Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš před pár týdny překvapil, když nechal zcela zrušit výživové normy, které určují, co mají školní jídelny vařit. Dotované obědy tak měly zůstat zcela bez kontroly. Jenže se zvedl takový odpor, že to podle zdrojů HN překvapilo i samotného Babiše. Ve zprávách mu přistály tisíce stížností rodičů, ozvaly se odborné společnosti i nevládní organizace. Babiš proto kývl na kompromis, který stanoví několik základních pravidel. HN mají nový dokument k dispozici. Co obsahuje a jak vznikal?
Co se dočtete dál
- Co obsahuje vyhláška a co z ní nakonec zmizelo.
- Jaká pravidla budou muset školy nyní dodržovat.
- Co provázelo vznik nové vyhlášky.
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