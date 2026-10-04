Na konci září automobilový svět překvapila zpráva o přesunu předsedy představenstva Škody Auto Klause Zellmera do automobilky Volvo Cars. Do jejího čela se postaví na podzim 2027. Čeká ho tam ale docela jiný příběh, než jaký zažíval u české značky. Zatímco Škoda každoročně zvyšuje zisky, stala se s marží přes osm procent tahounem německého koncernu Volkswagen a v evropských prodejích vystřídala na druhém místě největší automobilku světa Toyotu, tak s Volvem to nevypadá vůbec dobře.

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Co se dočtete dál

  • Jak se nedaří Volvu.
  • Proč je na tom značka špatně.
  • Co na Zellmera čeká.
  • Jak je na tom v porovnání se Škodou.
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