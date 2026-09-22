Devětapadesátiletý Klaus Zellmer se rozhodl dát vale mateřskému koncernu, kam nastoupil v roce 1997 jako asistent člena představenstva. Opouští post předsedy představenstva Škody Auto a míří do švédského Göteborgu řídit společnost Volvo Cars, nikdo to nečekal.
„Zellmerova výpověď Volkswagen zaskočila. Pro image koncernu to není dobré znamení,“ komentuje tento krok ve svém článku šéfredaktor časopisu Automobilwoche Burkhard Riering. Koncernové vedení ve Wolfsburgu začíná hekticky hledat nového šéfa Škody Auto. Takového, který by plynule navázal na velice dobré výsledky české dcery.
„O Klausi Zellmerovi se už určitou dobu spekulovalo v souvislosti s obsazováním různých postů. Ale s tím, že se stane šéfem představenstva Volvo Cars, nikdo nepočítal,“ dodává Riering, který hovořil s několika „insidery“ z Volkswagenu.
Zellmer se stal díky úspěšnému působení ve Škodě Auto (od prvního července 2022) pro mnohé společnosti hledající schopné topmanažery přitažlivým kandidátem. Škoda a Volvo Cars, vlastněné od roku 2010 čínskou automobilkou Geely, mají podle autora komentáře ledacos společného: Pro tyto značky jsou příznačné střídmá elegance, robustnost, orientace na hodnotu a přístupnost. „Potud dává jeho osobní rozhodnutí smysl,“ podotýká Riering.
Klaus Zellmer odchází z největší evropské automobilky, která dosud určovala jeho vzestupnou manažerskou dráhu. Zdá se ale, že další krok výše v rámci koncernu je mu bez ohledu na rekordní ziskovost Škody Auto (přes osm procent) odepřen.
Objemovou skupinu koncernu (Brand Group Core, jejíž součástí je i Škoda) vede Thomas Schäfer (Zellmerův předchůdce v Mladé Boleslavi), v čele Porsche je Michael Leiters (předtím šéf britské automobilky McLaren) a celý koncern řídí Oliver Blume.
Není známo, jak Zellmer pohlíží na koncernové výsledky. „Během interních jednání pádně argumentoval, požadoval zlepšení, chtěl změny, ale neprosadil je,“ sdělil časopisu nejmenovaný zdroj z Volkswagenu.
Kdo přijde do Mladé Boleslavi?
Volkswagen coby majitel Škody Auto stavěl více než 20 let do jejího čela německého manažera z vlastních řad. Bude tomu tak i nadále? Bylo by to v souladu s předchozími zvyklostmi, ale novou roli by z okruhu možných „interních“ kandidátů zvládl málokdo.
Nebo dají vlastnické rodiny (Porsche–Piëch) přednost někomu zvenčí jako v případě Porsche, kam přišel nový šéf od McLarenu? Ale to byla v obsazování vrcholových postů ve VW opravdu výjimka.
V samotné Škodě Auto by se jako možný potenciální kandidát mohl jevit Martin Jahn, ale ten podle nedávného rozhodnutí odchází do Wolfsburgu řídit marketing a prodej u hlavní koncernové značky VW osobní vozy, které se již řadu let nedaří zlepšit ziskovost. Vyloučit nelze ani to, že do Mladé Boleslavi přijde někdo od španělské značky Cupra, rovněž úspěšné. Avšak vše výše uvedené není nic jiného než předčasné spekulativní úvahy.
Jisté je zatím jen to, že Škodu Auto dočasně povede Holger Peters, člen představenstva odpovědný za finance, IT a právní záležitosti.
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