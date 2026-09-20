Klaus Zellmer po několika letech končí ve funkci šéfa Škody Auto. Místo toho se stane výkonným ředitelem automobilky Volvo. „Je mi potěšením začít pracovat pro Volvo v okamžiku, který je tak důležitý pro další rozvoj firmy,“ uvedl Zellmer. K Volvu přestoupí nejpozději k prvnímu říjnu roku 2027.
Mladoboleslavskou Škodovku Zellmer vedl od července roku 2022. Předtím působil v jejím mateřském koncernu Volkswagen a ve vedení značky Porsche. Právě fakt, že Zellmer má zkušenosti s vrcholovým managementem jak automobilky vyrábějící pro masový trh (Škoda), tak s vedením luxusní značky (Porsche), Volvo ve své tiskové zprávě vyzvedlo jako jednu z jeho předností.
Volvo Cars je původně švédská automobilka, její vozy tradičně cílí na movitější klientelu. Podle objemu výroby je ale menší než Škoda Auto, za letošní první pololetí prodala zhruba 325.000 automobilů (z toho téměř polovina jsou elektromobily nebo plug-in hybridy). Většinovým vlastníkem společnosti je čínská skupina Geely, která automobilku koupila v roce 2010 od amerického koncernu Ford Motor. Firma ve čtvrtek představila plán uvedení 13 nových modelů do roku 2030. Cílem je zdvojnásobit tržní podíl firmy v době, kdy se automobilka potýká s dopady amerických cel a poklesem prodejů v Číně. Čelí rovněž stále složitějšímu úkolu oddělit západní a čínské technologie, aby mohla nadále prodávat své vozy ve Spojených státech, kde sesterské značce Polestar hrozí zákaz prodeje.
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Zellmer (59) na postu šéfa Volva nahradí dlouholetého vrcholového manažera této značky Hakana Samuelssona (75). Společnost uvedla, že s oznámením změny na nejvyšší pozici přichází s dostatečným předstihem, aby zajistila hladké předání „žezla“.
Škodě se pod Zellmerovým vedením ekonomicky velmi daří, stala se z hlediska ziskovosti hlavním tahounem celého koncernu Volkswagen. Velmi úspěšná je i v prodejích elektromobilů. Díky modelům Elroq a Enyaq byla v letošním prvním pololetí mladoboleslavská automobilka čtvrtou nejprodávanější značkou elektromobilů v Evropě. Nejprodávanějším modelem značky zůstává Octavia (96.500 vozů), následují Kodiaq (74.600), Kamiq (65.400), Fabia (61.900) a Elroq (59.900). Celkově automobilka v prvním pololetí zvýšila výrobu meziročně o 6,4 procenta na 609.300 vozů.
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