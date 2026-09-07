Český průmysl měl mít problém. Jeho nejdůležitější obchodní partner Německo se už několik let potýká s ekonomickou stagnací, evropské automobilky svádějí stále tvrdší souboj s čínskou konkurencí a energeticky náročné podniky se z cenového šoku posledních let vzpamatovávají jen pomalu.
Jenže české továrny se tohoto scénáře zatím příliš nedrží.
Průmyslová výroba v červenci meziročně vzrostla o 3,1 procenta. Tuzemský průmysl roste už osmnáct měsíců v řadě a souhrnně za celé období od začátku roku přidává zhruba dvě procenta. Proti červnu sice produkce o 1,1 procenta klesla, podle ekonomů ale červencová čísla tradičně ovlivňují celozávodní dovolené. Dobře navíc vypadají i nové zakázky, především ty ze zahraničí.
„Český průmysl na evropské poměry vykazuje velmi dobré výsledky,“ říká hlavní ekonom ČSOB Jan Bureš. Hned ale dodává podstatnou výhradu: „Pod povrchem je hrozně moc různých příběhů.“
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