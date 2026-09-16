Třinecké železárny jsou největším výrobcem oceli v Česku. Čtveřici jejich majitelů, kteří je vlastním rovným dílem a z nichž jsou nejznámější Tomáš Chrenek a Ján Moder, čeká rozhodování o největší investici v moderní historii hutě. Ta měla loni tržby necelých 45 miliard korun. Podle jejího generálního ředitele Romana Heideho konečné investiční rozhodnutí o stavbě elektrické obloukové pece padne ve druhé polovině roku 2027. Vedle chystané miliardy eur, na niž Třinec potřebuje výraznou dotační podporu, ale podnik investuje z vlastního nižší miliardy korun s cílem zvýšit efektivitu výroby oceli.
Heide v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že nasazení robotů, automatizace, ale třeba také prediktivní údržba mohou do budoucna snížit náklady na zpracování oceli o sedm až osm procent. „Podobní roboti jsou už jen v Hyundai Steel v Jižní Koreji,“ řekl HN Heide. A věří, že do Třince brzy „přijdou první dotazy na možnost návštěvy a budeme poskytovat referenční data“.
Jak velké budou letos v Třineckých železárnách investice?
Budeme se blížit zhruba dvěma miliardám korun.
Jdou do rozvoje, nebo spíš do obnovy?
Letos jde na rozvoj téměř všechno. Na snížení zátěže pro životní prostředí půjde kolem 100 milionů korun. Na automatizaci mezi 750 až 800 miliony. Zbytek jde do dalších technologií, které snižují náklady na vyrobenou ocel. Musíme realizovat kroky, bez nichž by byla v budoucnu funkčnost hutě ohrožena. Potřebujeme je mít hotové před roky 2028 a 2029, kdy čekáme finančně i lidsky investiční přetlak.
Co se dočtete dál
- Jaké investice Třinec provádí vedle projektu elektrické pece.
- Kdy majitelé hutě o největší investici za jednu miliardu eur rozhodnou.
- Jaké plány mají Třinecké železárny s roboty.