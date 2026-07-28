Na evropském trhu s ocelí už několik let probíhá tvrdý konkurenční boj. Nižší ceny, slabší poptávka po oceli a rostoucí ceny energií přispívají k atmosféře, v níž hutě zápasí o každý milion. Naděje na jednorázový příjem téměř 300 milionů korun spustila také právní bitvu mezi Třineckými železárnami a ministerstvem průmyslu a obchodu, která se táhla od roku 2024. A definitivně skončila teprve rozhodnutím Nejvyššího správního soudu z konce července.
Co se dočtete dál
- Jaká byla argumentace soudů při rozhodování o penězích pro Třinecké železárny.
- Jaké další firmy řešily s ministerstvem průmyslu kompenzace od státu.
- Jaký význam mají kompenzace pro hospodaření huti.
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