Britský výrobce sportovních a luxusních aut McLaren Automotive, který se ještě v nedávné minulosti potýkal s hlubokými ztrátami, plánuje rozsáhlou ofenzivu. Během ní hodlá uvádět na trh alespoň dva nové modely ročně a rozšířit produktovou paletu také o vozy vyjadřující životní styl majitele. Chce tak účinněji bojovat s hlavním rivalem, jímž je italská značka Ferrari.
Proto bude – jako první krok – v anglickém Wokingu, kde sídlí, nejdříve investovat 450 milionů liber (kolem 12,7 miliardy korun) do modernizace a rozšíření svého „Technology Center“. Právě tam McLaren vyvíjí a vyrábí své vozy, kterých loni prodal kolem dvou tisíc.
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