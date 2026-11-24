Dolnosaský Emden nebyl pro první zastávku vyjednávání o mzdách a škrtech mezi vedením Volkswagenu (VW) a zástupci zaměstnanců vybrán náhodně. Právě továrna, kde se vyrábí elektromobily hlavní značky, patří mezi ty, které management německého automobilového koncernu plánuje uzavřít. Největší německý odborový svaz IG Metall trval na tom, že ke schůzce musí dojít tam, kde je budoucnost zaměstnanců nejvíce v ohrožení. V úterý tedy v Emdenu začalo ostré vyjednávání a do ulic vyšlo několik stovek nespokojených pracovníků VW.
Od dohod z konce roku 2024 trvá takzvaný Friedenspflicht, tedy období míru, kdy ani jedna ze stran nesmí podnikat kroky včetně stávek, které by vedly k jakýmkoliv sporům nebo ohrožením současných dohod. Mír, alespoň ten formální, končí 31. prosince. Boj mezi vedením a odbory se ale rozhořel už nyní. Obě strany mají naprosto odlišné představy, jak by měla budoucnost koncernu vypadat. Tlak ale vyvíjejí i vlastníci.
Co se dočtete dál
- O co ve sporu jde.
- Jaké jsou představy vedení, odborů a vlastníků.
- Co bude dál.
- Jak bude spor trvat dlouho.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace