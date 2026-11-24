Existuje důležitý pohled, který v evropské debatě o čínské průmyslové konkurenci často chybí. Evropa není pouze obětí čínské výrobní expanze. Je také jedním z jejích zákazníků a do značné míry i spolutvůrcem. Stovky evropských společností, zejména v oblasti spotřební elektroniky, domácích spotřebičů, nářadí a textilu, využívají čínské továrny prostřednictvím modelů OEM a ODM. V prvním případě dodavatel vyrábí produkt podle specifikací a požadavků evropského zákazníka. Ve druhém nabízí vlastní konstrukci, technologii a často i hotový výrobek, který evropská společnost prodává pod svou značkou.
Tento model po desetiletí fungoval a obě strany z toho profitovaly, i když se postupně rovnováha tohoto vztahu začala měnit a stále více čínských dodavatelů prodává v Evropě výrobky pod vlastní značkou. Důležitou změnou nicméně je, že čínský výrobní sektor vstupuje do období zásadní strukturální změny.
Co se dočtete dál
- Jaké tři scénáře vývoje čínského průmyslu jsou reálné?
- Jak se mění role čínské státní politiky v podpoře průmyslu?
- Jak budou vypadat následky konsolidace pro evropské firmy?
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