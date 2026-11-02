O AI bublině v USA se mluví už několik let. V poslední době ale tyto debaty nabývají na intenzitě a promítají se také do výprodejů akcií technologických gigantů. Mezitím však podle některých investorů skutečně bublina praskla. Jenže na čínském akciovém trhu, který prožíval vlastní AI mánii.

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Co se dočtete dál

  • Jak vypadala čínská AI mánie.
  • Proč index STAR Market 50 ztratil od vrcholu zhruba 45 procent.
  • Jak se výprodej snaží zastavit stát.
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