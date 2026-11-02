Na výsledek amerických voleb má obvykle velký vliv peněženka voličů. Řada Američanů má pocit, že jim v ní zůstává stále méně peněz. A to i přesto, že ekonomika roste a nezaměstnanost je nízká. Nespokojenost se promítá do hodnocení vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa. Předvolební průzkumy a predikční platformy i kvůli tomu v souboji o Kongres favorizují demokratické kandidáty. Jejich vítězství by ale nemuselo být nejlepší zprávou pro trhy. Volby proběhnou v úterý 3. listopadu.

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Co se dočtete dál

  • Proč jsou Američané nespokojení navzdory růstu ekonomiky.
  • Proč mohou demokraté získat kontrolu nad Kongresem.
  • Jak výsledek voleb může ovlivnit technologické akcie i celý trh.
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