Americký akciový trh má za sebou skutečně mimořádně silné období. Od tržního dna během globální finanční krize dne 9. března 2009 do 30. září 2026 dosáhl cenový index S&P 500 bez reinvestovaných dividend průměrného ročního zhodnocení 14,8 %. Jde o výsledek, který výrazně převyšuje dlouhodobé tempo růstu americké ekonomiky a který přirozeně vyvolává otázku, zda je obdobná dynamika udržitelná i v následujících deseti letech.
Pro odpověď je klíčové rozložit historický výnos indexu na jeho fundamentální zdroje. Cenu akcie (a analogicky i celého akciového indexu) lze zjednodušeně chápat jako součin tržeb na akcii, čisté ziskové marže a valuačního násobku P/E (poměr ceny akcie k zisku). Jinými slovy, akciový trh může dlouhodobě růst třemi hlavními způsoby: firmy zvyšují své tržby, z každého dolaru tržeb vytvářejí vyšší čistý zisk nebo jsou investoři ochotni za jeden dolar zisku platit vyšší cenu.
Co se dočtete dál
- Jaký byl jednotlivý příspěvek růstu tržeb na akcii k celkovému výnosu S&P 500?
- Do jaké míry jsou vysoké marže udržitelné v příštích deseti letech?
- Které faktory by mohly nadále podporovat růst tržeb společností z indexu S&P 500?
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