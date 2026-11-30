Pravidla, podle nichž se zařazují firmy do akciových indexů, se někdy mohou měnit doslova za pochodu. Například Nasdaq, největší burza cenných papírů v USA, letos umožnil takzvaný fast track, aby firmy přicházející na trh, jako například SpaceX, mohly být do indexu zařazeny rychleji. „Je ale potřeba podotknout, že firma tam není zařazena dle své tržní kapitalizace, ale je to váženo počtem akcií, jež se na burze obchodují – takzvaným free float. Tedy i když je třeba SpaceX velká společnost, na začátku byl její podíl v indexu Nasdaq relativně malý,“ řekla Anna Píchová, portfolio manažerka společnosti Emun, v debatě Hospodářských novin, která se celá věnovala investování do akcií.
Pokud člověk kupuje ETF, tedy burzovně obchodovaný fond, často jsou podkladem právě indexy, ve kterých má velký podíl technologický sektor, protože firmy z tohoto oboru nyní zažívají boom. „Podíl technologických akcií v těchto indexech roste a je to logické – je to způsobeno jejich tržní kapitalizací. Sázka investorů se tím ovšem trochu zužuje,“ zmínil Michal Semotan, předseda představenstva investiční společnosti Arvum ze skupiny PPF, která v listopadu získala povolení České národní banky ke správě svých prvních podílových fondů. Dodal, že to na druhou stranu přináší příležitost pro aktivní investory, protože můžou koupit jiný typ společností, které jsou díky tomu levnější.
„Kdybych si měl vybírat index, který bych chtěl jako investor kopírovat, nechtěl bych, aby byly všechny tituly soustředěné do jedné země, a tedy i závislé na trhu jedné země. Bavíme se nyní převážně o Spojených státech,“ podotkl Semotan.
Moderátor David Busta se ptal diskutujících také na investiční portfolio společnosti Berkshire Warrena Buffetta. Je zaměřeno na tradiční ekonomiku, nikoli jen na technologické firmy, přesto společnost s trhem drží krok, a nyní dokonce poráží některé světové indexy. „V jejím portfoliu jsou nadvážené určité tituly, tvoří v něm významný podíl, například technologický Apple. Výkon portfolia je tak výrazně nadprůměrný. Berkshire portfolio je spravované aktivně. Díky odvaze a tomu, že věřili určité společnosti, dosáhli nadvýnosu,“ vysvětlil Michal Semotan.
Je dobré dívat se i mimo světové indexy
Při zvažování, jakou strategii s ETF tedy zvolit, se samozřejmě nabízí přímočará cesta, a to vsadit na firmy z horních příček indexů, které jsou největší a nejúspěšnější a mají nejvyšší tržní kapitalizaci.
„Nebo naopak můžu koukat tam, kde indexy ty zajímavé tituly nepokrývají. Krásný příklad je Jižní Korea, kde je Samsung nebo SK Hynix, výrobce pamětí. Ty nejsou zařazeny v indexu MSCI World nebo ve světových indexech, ale v rozvíjejících se trzích. Když se podívám pod pokličku takového indexu, mohou tam být zajímavé společnosti a mohu na ně vsadit,“ nastínil další z diskutujících, Dan Hamerník, analytik a jeden z nejkopírovanějších investorů na platformě eToro. Tím, že do těchto indexů netečou ve velkém finance pasivních investorů, je možné jejich prostřednictvím zajímavé tituly koupit levněji, dodal Hamerník.
Anna Píchová doplnila, že pokud investor některému titulu věří, může jej ve svém portfoliu nadvážit, dát mu třeba pět či deset procent, a tím již své portfolio aktivně spravovat.
Hledám trend a odhaduji jeho důsledky
Část debaty se věnovala také otázce, podle čeho vlastně vybírat akcie ke koupi. Dan Hamerník se soustředí na investiční teze. „Obchoduji příběhy. V rámci příštích tří až pěti let se snažím najít trend či fundamentální změnu v chování lidí, ať už se bavíme o technologické změně nebo o událostech ve světě. Pak si najdu celý dodavatelský řetězec společností, které na tom mohou vydělat, a snažím se dopředu najít vítěze,“ poodhalil Hamerník. Používá i umělou inteligenci, a to k analýze informací o dané společnosti, shrnutí dat či double checkingu.
Pro investiční společnosti je nástup umělé inteligence na jednu stranu výhodou, protože jim šetří čas, na druhou stranu k důležitým informacím se dostanou i běžní lidé, nikoli jen profesionální investoři v rámci placených informačních služeb. „Mohou toho pak využívat ve svém investování,“ připustil Michal Semotan. Hamerník souhlasil, že touto demokratizací trhu se hra mění. Dnes ke kvalitním informacím stačí mobilní telefon a přístup k internetu. „Což ale neznamená, že všichni s těmito dobrými informacemi udělají dobré rozhodnutí. Rozhodnutí na konci stále dělají lidé,“ připomněl Hamerník.
Velkým tématem jsou také takzvané IPO, tedy vstup firem na burzovní trh. „Jsou jakýmsi barometrem, ukazují, jaký je apetit po těchto nových firmách z nových oborů. Teď nás čeká vstup společnosti Anthropic, první čistě AI společnosti, která nám dala nahlédnout do svého hospodaření, do finančních výkazů. Dává nám lepší představu o tom, jak funguje byznys AI firem. Uvidíme, jak ji trh přijme,“ nastínila Píchová.
Partnerem debaty je společnost Emun
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