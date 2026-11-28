Internetu a sociálním sítím posledních čtrnáct dní dominují dvě témata: videohra GTA VI a generální ředitel Nvidie Jensen Huang. V prvním případě se většina příspěvků snaží ukázat nejbizarnější úseky z dosud nejlépe hodnocené a potenciálně nejvýdělečnější hry všech dob. V druhém jde o memy (vtipná videa či obrázky) parodující nejprve Huangovo vyhození z Nvidie. A pak jeho následné znovupřijetí. Není divu. Pro tvůrce digitálního humoru jde o jedinečný zdroj inspirace. Jednak proto, za co byl Huang původně vyhozen, a pak díky faktu, že před jeho návratem byl mimo funkci pouhých 11 dní. Co se vlastně stalo a co z toho vyplývá?
Co se dočtete dál
- Co se za uplynulý měsíc v Nvidii přesně stalo.
- Kdo na tom vydělal a kdo prodělal.
- Co z toho plyne.
- Jaký bude další vývoj.
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