Po jedenáctidenní pauze je Jensen Huang zpět v čele Nvidie, kterou přes třicet let budoval a dovedl ji ke globální dominanci na poli čipů pro AI. Investoři jsou z toho v euforii a zaměstnanci svému staronovému šéfovi připravili na „uvítanou“ bouřlivé ovace, ale fakta, která vyplynula během posledního měsíce na povrch, nezmizí jen díky tomu, že prezident Donald Trump roztáhl nad Huangem svá ochranná křídla.
Co se dočtete dál
- Proč nevěry šéfů firmami většinou neotřesou a co je v případě Jensena Huanga jinak.
- Jakou otočku umí udělat člen americké vlády.
- Co od akcií Nvidie mohou investoři čekat.
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