Mapa Spojených států nemusí zůstat taková, jak ji dnes Američané znají. V některých částech země sílí snahy o překreslení jejích hranic. S blížícími se midterms, volbami do části Kongresu, se těmto iniciativám navíc dostává větší pozornosti. Současně se totiž konají také volby do zákonodárných sborů jednotlivých států, v nichž kandidují i politici volající po územních změnách.

Například na severozápadě ve státě Washington usiluje republikán Rob Chase o jeho rozdělení na dva autonomní celky. Podle něj politické vedení v pobřežní části státu, kde mají dlouhodobě převahu demokraté, nereprezentuje zájmy venkovských oblastí.  

Separatistické tendence se v různé podobě objevují rovněž v Kalifornii a Texasu. V Texasu se dokonce dostal do oficiálního programu tamní republikánské strany návrh na odtržení od USA.

Americký profesor politologie Ryan D. Griffiths ze Syracuse University, autor knihy The Disunited States, v rozhovoru pro Hospodářské noviny vysvětluje, co tato hnutí pohání a jestli je pravděpodobnější spíše vznik nového státu v rámci federace, nebo naopak její rozpad . 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Hrozí USA rozpad, nebo spíše vznik 51. státu.
  • Co stojí za separatistickými tendencemi v USA.
  • Proč je odtržení části státu právně komplikované.
Vyberte si přístup na míru Předplatné Hospodářských novin
HN mini
45 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 229 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Vyzkoušet za 45 Kč
HN měsíční
90 Kč první dva měsíce
Od 3. měsíce 329 Kč
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit za 90 Kč
HN roční
3290 Kč za rok
2 měsíce zdarma
  • Veškerý obsah
  • Bez reklam
  • Mobilní aplikace
Koupit na rok
Máte již předplatné? Přihlaste se