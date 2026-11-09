Z reakcí českých politiků i expertů s ekonomickým vzděláním je patrné, že v Česku převládá posedlost vlastní měnou a přetrvávající skepse vůči hodnotám společné evropské měny. „Česká koruna, ne euro,“ stojí ve volebním programu vládnoucího hnutí ANO. Skutečnou korunu tomu nyní nasazují ANO a Motoristé sobě, kteří plánují českou měnu přímo posvětit: „Zavazujeme se, že naše vláda nepřijme euro ani nepodnikne žádné kroky směrem k jeho zavedení.“ Vláda také vydala souhlasné stanovisko k návrhu na zakotvení české koruny do ústavy. Jako poslanecký návrh jej předložili ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka, ministr pro sport, prevenci a zdraví za Motoristy Boris Šťastný, poslanec a čestný prezident Motoristů Filip Turek a předseda Poslanecké sněmovny a SPD Tomio Okamura.

Nutno dodat, že euro se jako téma téměř vůbec neobjevilo u žádného z kandidátů do Senátu.

Ministr Petr Macinka zahájil svůj útok na EU již před několika měsíci, když rozhodl o ukončení činnosti evropských center, která mají napomáhat jak efektivnější implementaci českých závazků vůči EU, tak účinnějšímu využívání evropských fondů na podporu regionů, kultury a podnikání. Bývalý guvernér České národní banky (ČNB) Jiří Rusnok dnes tvrdí, že euro není mezi českými voliči populární, a proto jeho přijetí nepodporuje ani on.

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Co se dočtete dál

  • Jaké mohou být důsledky návrhu zakotvit českou korunu v ústavě?
  • Jaké jsou argumenty ekonomů pro a proti přijetí eura v Česku?
  • Má samostatná měna vliv na přístup k dluhopisovým trhům?
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