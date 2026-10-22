Úrokové trhy působí růstem sazeb mnohým bolehlav. Investoři do dlouhých státních dluhopisů jsou letos minus 10 %. Vlády čelí výhledu dražšího financování schodků a hlavně refinancování často rekordních objemů dluhu.
Ušetřeny nejsou ani domácí firmy, které se financují v euru. Úvěry na plovoucí sazbě EURIBOR letos podražily zhruba o 50 bazických bodů kvůli dvěma zvýšením sazeb ECB. Ale sazby na pět let narostly na 3,5 %, což je o 100 bazických bodů výše od začátku roku. Je to výše než vrchol předchozího úrokového cyklu ECB ve 2023. Tím potvrzují dlouhodobý trend nahoru, kdy vyšší maximum následuje po vyšším minimu těsně pod 2 % ve 2024. Pohled na grafy vyvolává neodbytnou otázku, zda se posouvá úroveň úrokových sazeb do dlouhodobých propočtů investic a také na jakou úroveň tržních sazeb v případné korekci předchozího nárůstu čekat k zamknutí úrokových nákladů na dlouho.
Co se dočtete dál
- Jaký je dopad vyšších sazeb na domácí firmy, které jsou financované v eurech?
- Jakou úroveň sazby je dobré zvažovat při plánování dlouhodobého fixování úrokových nákladů?
- Jakou strategii nasadit při výpočtu cílové sazby?
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