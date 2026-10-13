Že úrokové sazby dál porostou, to je jedna z mála jistot, kterou teď ekonomové mohou garantovat v našem nejistém světě. V Česku se o nich debatuje zatím jen ve třech rovinách: Nakolik za to může česká vláda? (Minimálně. Sazby rostou kvůli zadlužování ostatních vlád.) Dokáže zdražení hypoték zlevnit byty? (Nedokáže.) A co na to investice? (Ti, kdo investorům půjčují, vydělají víc. Investoři sami to mají těžší a o to víc je třeba hledat ty zkušené.)
Málo se však mluví o trendu, který se s rostoucími sazbami ještě prohlubuje: Čím dál více se dlužníci snaží oddlužit nikoli tím, že by dluh splatili (případně si v problémech vyjednali s chápajícím věřitelem milosrdnější splátkový kalendář), nýbrž tím, že na věřitele zaútočí. Že prý jim vůbec neměl půjčovat, „vždyť se na mě podívej, slavný soude“, že je to věřitelova chyba, a slavný soud má prý dluh zrušit ex offo.
K takové strategii již existují nejen právničtí specialisté (kteří nakonec mohou takovému dlužníkovi jeho dluhy ještě navýšit), ale i postrach našeho věku – „umělá inteligence“. Ta je naprogramovaná, aby co nejvíce uspokojovala své tazatele, takže vzhledem k frekvenci dotazů „jak se oddlužit“ už často strategii útoku na věřitele sama aktivně nabízí i při nevinných dotazech.
Výsledkem těchto soudních přelíčení je zdražení celého procesu půjčování, i kdyby věřitel každý soud ustál. Tím pádem bude ještě těžší a dražší pro ty nejnuznější si půjčit třeba na novou pračku. Nejen pro ty viditelné ve státním sociálním systému, ale i pro ty „neviditelné“, kteří na tu pračku zrovna nemají úspory, ale podle státu jsou „v pohodě“.
Bankrot řeší oddlužením téměř sto tisíc osob. Novely vycházejí vstříc dlužníkům, věřitelé zůstávají na druhé koleji
Má to řešení? Ano. Stát anebo soudní praxe musí obnovit důvěru v dodržování smluv. Ono to vypadá lákavě, štvát proti věřitelům alespoň takto, když už naštěstí nejsou vykazováni do středověkých ghett. A kdybychom ještě žili v devadesátkách se spoustou nečestných praktik, budiž. Ale čeští věřitelé jsou dnes jedni z nejregulovanějších široko daleko a půjčují odpovědně. A jen těm, jejichž schopnost realisticky splácet pečlivě posoudí.
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