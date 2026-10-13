Že úrokové sazby dál porostou, to je jedna z mála jistot, kterou teď ekonomové mohou garantovat v našem nejistém světě. V Česku se o nich debatuje zatím jen ve třech rovinách: Nakolik za to může česká vláda? (Minimálně. Sazby rostou kvůli zadlužování ostatních vlád.) Dokáže zdražení hypoték zlevnit byty? (Nedokáže.) A co na to investice? (Ti, kdo investorům půjčují, vydělají víc. Investoři sami to mají těžší a o to víc je třeba hledat ty zkušené.)

Málo se však mluví o trendu, který se s rostoucími sazbami ještě prohlubuje: Čím dál více se dlužníci snaží oddlužit nikoli tím, že by dluh splatili (případně si v problémech vyjednali s chápajícím věřitelem milosrdnější splátkový kalendář), nýbrž tím, že na věřitele zaútočí. Že prý jim vůbec neměl půjčovat, „vždyť se na mě podívej, slavný soude“, že je to věřitelova chyba, a slavný soud má prý dluh zrušit ex offo.

takové strategii již existují nejen právničtí specialisté (kteří nakonec mohou takovému dlužníkovi jeho dluhy ještě navýšit), ale i postrach našeho věku – „umělá inteligence“. Ta je naprogramovaná, aby co nejvíce uspokojovala své tazatele, takže vzhledem k frekvenci dotazů „jak se oddlužit“ už často strategii útoku na věřitele sama aktivně nabízí i při nevinných dotazech.

Výsledkem těchto soudních přelíčení je zdražení celého procesu půjčování, i kdyby věřitel každý soud ustál. Tím pádem bude ještě těžší a dražší pro ty nejnuznější si půjčit třeba na novou pračku. Nejen pro ty viditelné ve státním sociálním systému, ale i pro ty „neviditelné“, kteří na tu pračku zrovna nemají úspory, ale podle státu jsou „v pohodě“.

Má to řešení? Ano. Stát anebo soudní praxe musí obnovit důvěru v dodržování smluv. Ono to vypadá lákavě, štvát proti věřitelům alespoň takto, když už naštěstí nejsou vykazováni do středověkých ghett. A kdybychom ještě žili v devadesátkách se spoustou nečestných praktik, budiž. Ale čeští věřitelé jsou dnes jedni z nejregulovanějších široko daleko a půjčují odpovědně. A jen těm, jejichž schopnost realisticky splácet pečlivě posoudí.

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