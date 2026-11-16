Kdo letos zatepluje dům, mění kotel nebo pořizuje fotovoltaiku na střechu, ve většině případů už nedostane z programu Nová zelená úsporám přímou dotaci. Stát místo ní nabízí domácnostem bezúročnou půjčku – zaplatí za ně úroky a poplatky, ale majitel musí vrátit vše, co si půjčil. Záleží tedy mnohem víc na skutečných úsporách než na výši podpory.
Výjimkou jsou zranitelné domácnosti. Mezi ně se počítají například nízkopříjmové domácnosti či důchodci žijící v energeticky neúsporném domě. Z programu Nová zelená úsporám Light získají až 400 tisíc korun, z toho nejvýše 250 tisíc na zateplení a 150 tisíc na úsporné technologie.
Podle státu však i přes nová pravidla zájem o renovace trvá. „Od konce června, kdy byl program otevřen, žadatelé připravili a podali 3,6 tisíce projektů renovací rodinných a bytových domů, na něž plánují využít bezúročné úvěry Nová zelená úsporám v objemu 8,3 miliardy korun,“ uvedla Marie Šůchová ze Státního fondu životního prostředí.
Nejdřív zjistit, co dům potřebuje
Majitelé starších domů by měli nejprve zvážit, které opravy je v nejbližších letech stejně čekají. „Když vám do domu zatéká, opravu provést musíte a její finanční návratnost obvykle neřešíte,“ říká manažer úvěrů Stavební spořitelny České spořitelny Milan Pospíšil. Plánuje‑li například majitel opravu dosluhující fasády, může se mu vyplatit, když rekonstrukci spojí se zateplením. Měl by si ale spočítat, o kolik zateplení opravu prodraží a kolik díky němu ušetří za vytápění. Pokud je však fasáda v dobrém stavu, musí s očekávanou úsporou porovnat celou cenu zateplení.
Kdo nechce nebo z finančních důvodů nemůže investovat do rozsáhlejší rekonstrukce, začne menšími úpravami. „Poměrně málo nákladné bývá zateplení půdy pod střechou, případně zateplení stropu sklepa zespodu,“ upozorňuje energetický specialista Karel Srdečný ze společnosti EkoWATT. Rozhoduje také pořadí. Výměnu oken je vhodné sladit se zateplením stěn, u vlhkého domu je dobré nejprve vyřešit příčinu vlhkosti.
S plánem pomůže energetický poradce. Pro dílčí renovace podporované úvěrem vypracuje takzvaný renovační pas, u komplexní rekonstrukce se dokládá podrobnější posouzení a projekt. Základní poradenství je zdarma, na renovační pas stát přispívá. Domácnosti s nižšími příjmy ho získají bezplatně.
Je nejlepší, když elektřina zůstane doma
To, jak se domácnosti vyplatí fotovoltaika, závisí především na tom, kolik vyrobené elektřiny dokáže sama spotřebovat. Rodina, která přes den ohřívá vodu nebo nabíjí elektromobil, využije více vyrobené energie než ta, která spotřebovává hlavně večer. „Klíčová je především míra vlastní spotřeby vyrobené energie, nikoliv pouze velikost instalovaného výkonu,“ říká Martin Palarčík, předseda rady jednatelů PREsolidsun.
Za přebytečnou elektřinu prodanou do sítě totiž domácnost obvykle dostává méně peněz, než kolik platí při jejím nákupu. Navíc jí zůstávají stálé poplatky, například za jistič. „Menší systém může být ekonomicky efektivnější než předimenzovaná instalace s vysokými přetoky do distribuční sítě,“ dodává Palarčík.
Díky baterii může domácnost zvýšit podíl vyrobené elektřiny, který sama spotřebuje. Úložiště však elektrárnu prodražuje, a je proto potřeba spočítat, zda dodatečné úspory jeho cenu ospravedlní. U běžné fotovoltaické elektrárny financované bezúročným úvěrem je navíc bateriové úložiště podle pravidel programu povinné. Majitel domu by proto měl posuzovat návratnost celé sestavy, nejen pouze panelů.
Pozor i na to, jak dodavatel spočítal úspory a co se stane, když elektřina zlevní nebo se změní spotřební návyky rodiny. „Pozor na příliš optimistický odhad přínosů. Může být dobré nechat si udělat nezávislou kalkulaci, hlavně u větších staveb,“ doporučuje Srdečný.
Tepelné čerpadlo nemusí být první na řadě
Pokud lidé platí desetitisíce ročně za vytápění, bývá pro ně lákavá výměna kotle za tepelné čerpadlo. Nezateplený dům však může potřebovat výrazně výkonnější a dražší zařízení než po rekonstrukci. „Po zateplení bude dům potřebovat zdroj s menším výkonem,“ vysvětluje Srdečný. Doporučuje nejprve řešit tepelné ztráty a až podle výsledku vybírat topení. Výpočet by měl zohlednit i to, zda současné radiátory dokážou s novým zdrojem dům vytopit.
Pokud ale starý kotel dosluhuje, nelze s jeho výměnou čekat až na dokončení rekonstrukce. Nové vytápění by přesto mělo zohlednit plánované zateplení, aby domácnost zbytečně neplatila za příliš výkonné zařízení. Naopak funkční plynový kotel nemusí mít smysl měnit jen kvůli dostupnému bezúročnému úvěru. Zatímco náhrada elektrických přímotopů tepelným čerpadlem může přinést výrazné úspory, při přechodu z plynu už nemusí být rozdíl v provozních nákladech tak velký.
Zateplení přináší vedle nižších účtů za vytápění i příjemnější bydlení a při případném prodeji zvyšuje atraktivitu domu. Jenže zatímco komfort a hodnota nemovitosti se do měsíčního rozpočtu přímo nepromítnou, splátky úvěru z něj odcházejí pravidelně.
Bezúročný úvěr investici nezaplatí
Na menší úpravy rodinného domu nabízí Nová zelená úsporám bezúročné půjčky až do 750 tisíc korun, na komplexní rekonstrukci až dva miliony. Nejnižší úvěr začíná na 100 tisících korun, pro jednotlivá opatření přitom platí vlastní limity. Částky do půl milionu se zpravidla splácejí nejvýše deset let, vyšší půjčky až patnáct let. Pro některé nízkopříjmové domácnosti je u komplexních renovací splatnost delší.
Například půjčka 300 tisíc korun na deset let vychází na 2500 korun měsíčně. Tolik bude domácnost splácet bez ohledu na to, kolik díky renovaci skutečně ušetří za energie. Pokud zároveň opravuje dosluhující střechu nebo fasádu, nejde jen o úspory, část peněz by za opravy stejně dříve či později utratila. U solárních panelů pořizovaných výhradně kvůli nižším účtům za elektřinu je však rozdíl mezi očekávanou úsporou a splátkou zásadní pro posouzení, zda se investice vyplatí.
„Bezúročný úvěr představuje efektivní nástroj zejména pro domácnosti, které by jinak na rozsáhlejší rekonstrukci nedosáhly,“ míní Pospíšil. Pro ně je nulový úrok skutečná výhoda, protože nemusí roky odkládat nutné práce ani platit bankovní úroky. Zbývá však otázka, zda vedle dalších výdajů unesou i další pravidelné splátky.
Žadatel musí nejprve získat souhlas Státního fondu životního prostředí s projektem. Potom teprve žádá banku o půjčku. „Samotný úvěr si žadatelé vyřizují u spolupracujících bank a stavebních spořitelen, které u každého žadatele ještě individuálně posuzují jeho úvěruschopnost,“ upřesňuje Šůchová. Schválení projektu Státním fondem životního prostředí tedy ještě neznamená, že žadatel úvěr od banky skutečně získá.
„Z pohledu banky vyhodnocujeme, zda je klient schopný splácet požadovaný úvěr, zda splňuje obchodní podmínky banky a nemá negativní záznam v registrech,“ říká Pospíšil. Je tedy rozumné zjistit si předběžnou možnost financování ještě před závaznou objednávkou prací. A pokud celková oprava překračuje zvýhodněný limit, propočítat zvlášť i případnou běžnou půjčku, která už úročená bude.
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Porovnat i to, co v nabídce chybí
Před rozhodnutím by majitel měl mít vedle sebe alespoň dvě varianty: co stojí nezbytná oprava bez energetického vylepšení a kolik vyjde s ním. U fotovoltaiky zase menší a větší sestavu, u vytápění pokračování se stávajícím zdrojem a jeho výměnu. Teprve rozdíl v ceně a očekávaných účtech ukáže, za co skutečně platí.
Zvláštní pozornost si zaslouží rozpočty, které počítají jen s cenou hlavního zařízení. U zateplení mohou být nutné zásahy do okapů, elektroinstalace či bleskosvodu. U čerpadla zase úpravy topné soustavy. A u fotovoltaiky je třeba počítat také s pravidelnými kontrolami a servisem. „V dlouhodobém horizontu mohou vzniknout také náklady na opravu nebo výměnu některých komponent, zejména střídače či bateriového úložiště,“ připomíná Palarčík. Pokud tyto položky v kalkulaci chybějí, vychází návratnost příznivěji, než by měla.
Vedle slibované úspory by se člověk měl zajímat také o délku záruky, cenu pravidelných kontrol i o to, kdo bude zařízení servisovat. A navíc, nikdo neví, jakým směrem se budou ceny energií pohybovat. Obzvlášť kalkulaci, která vychází jen při jejich trvalém růstu, by měl prověřit nezávislý odborník. Není nutné uspěchat práci ani kvůli obavě, že nový systém podpory skončí během několika měsíců. Se současnou etapou programu se počítá do roku 2029, případně do vyčerpání vyčleněných peněz.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Obnovitelná energie.
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