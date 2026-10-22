Vztah premiéra Andreje Babiše s guvernérem České národní banky Alešem Michlem prochází zatěžkávací zkouškou. Z „mladého a chytrého kluka co nemá v hlavě staré struktury“, jak Babiš Michla označoval v raných letech jejich přátelství (zhruba mezi roky 2014–2018), přes „člověka, co tomu rozumí, protože není jenom akademický teoretik“, se guvernér centrální banky stal aktuálně nepřítelem lidu, co bere velké peníze.

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Co se dočtete dál

  • Jak se vyvíjel vztah premiéra Andreje Babiše a guvernéra ČNB Aleše Michla?
  • Co premiér vyčítá centrální bance?
  • Jak dopadla sázka na korunu?
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