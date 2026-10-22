Vztah premiéra Andreje Babiše s guvernérem České národní banky Alešem Michlem prochází zatěžkávací zkouškou. Z „mladého a chytrého kluka co nemá v hlavě staré struktury“, jak Babiš Michla označoval v raných letech jejich přátelství (zhruba mezi roky 2014–2018), přes „člověka, co tomu rozumí, protože není jenom akademický teoretik“, se guvernér centrální banky stal aktuálně nepřítelem lidu, co bere velké peníze.
Co se dočtete dál
- Jak se vyvíjel vztah premiéra Andreje Babiše a guvernéra ČNB Aleše Michla?
- Co premiér vyčítá centrální bance?
- Jak dopadla sázka na korunu?
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