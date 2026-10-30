Třetího listopadu se v USA konají volby v polovině prezidentského volebního období (tzv. midterms), které rozhodnou, kdo bude příští dva roky ovládat zákonodárnou moc. Výsledek předem neznáme, jak to ale celkově dopadne, je jasné. Světová ekonomika zůstane ve špatném stavu a příčinou bude pokračující, ne-li ještě větší nestabilita ve Spojených státech. Nepotřebujeme k tomu křišťálovou kouli, stačí se podívat na varianty výsledků a jejich důsledky.
Volby mohou dopadnout třemi relevantními způsoby: republikáni v Kongresu zvítězí těsně, nebo výrazně; demokraté v Kongresu zvítězí těsně, nebo výrazně; anebo bude kontrola nad Kongresem rozdělená.
Co se dočtete dál
- Jaké budou důsledky těsného vítězství republikánů pro schopnost prosazovat zákony a pro zahraniční politiku?
- Jak výrazné vítězství republikánů umožní převést prezidentská nařízení do federálního práva?
- Jaké kroky mohou demokraté podniknout při těsném nebo výrazném vítězství?
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace