Mezi záplavou umělých květin ve falešné novogotické katedrále procházejí lidé s benátskými škraboškami. Na balkonech nad nimi, postavených ve stylu podnikatelského baroka, se střídají hudebníci, tančí se tu chvíli latinskoamerické sestavy, pak zase dvorní barokní tanec v objemných róbách, následovaný baletem a módní přehlídkou.
Do toho se stoly, které umělý svatostánek celý zaplnily, prohýbají pod náloží jídla. Z reproduktorů nesnesitelně řve hudba a moderátor co chvíli vyvolává na pódium další jména: tady nejlepší influencer, tam další.
Právě je tu slavnostně odhalován koncept auta jménem Lepas Aura. Modelu, který má být ukázkou elegance. Jde o mladičkou značku čínského koncernu Chery, který už v Česku prodává třeba stejnojmenná auta, ale také Omodu a Jaecoo. Lepas má být prémiový, elegantní. Právě slovo „elegance“ bylo při nekonečných prezentacích skloňováno neustále.
Čínský hit v registracích má otazníky. Sedm z deseti aut Omody a Jaecoo přibývá na konci měsíce
V úvodu popsaná scéna, odehrávající se v pouťově vystavěném městečku Roland Town v čínském vnitrozemí, vystihuje celý týden v čínské Chery nejlíp. Je v ní obrovská energie, nesmírná chuť zaujmout a ochota dát do toho úplně všechno. Nejen peníze. Je cítit, jak moc Číňané chtějí uspět. Jen vkus je prostě jiný než ten, na který jsme zvyklí v Evropě.
Jako Mladá Boleslav. Jen se čtyřmi miliony lidí
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