Na českých vozovkách přibylo za prvních deset měsíců roku rekordní množství elektromobilů. Meziročně číslo vyskočilo o 36,5 procenta na 15,6 tisíce. Majitelé elektroaut, ať už současní nebo ti budoucí, by měli při poklesu teplot znát několik specifik svých vozů. Mrazivé počasí jim stále dokáže ukrojit možná až překvapivou část „papírového“ dojezdu, ale i prodloužit zastávky u nabíječek nebo ovlivnit to, jak se auta chovají na silnici. Existují však fígle a technologie, jak dopady chladného počasí omezit. Navíc mají elektroauta oproti klasickým vozům v zimě i několik výhod.
Co se dočtete dál
- Jak mráz na elektroauta dopadá.
- Jaký je rozdíl oproti „spalovákům“.
- Jak zabránit vyšším poklesům dojezdu.
- V čem jsou výhody elektroaut.
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace
- Veškerý obsah
- Bez reklam
- Mobilní aplikace