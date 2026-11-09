Dlouhé roky německé automobilky marně usilovaly o to, aby lidé konečně začali ve velkém kupovat elektroauta. Poslední rok se jim to ale daří, podíl vozů s elektrickým motorem roste na úkor těch spalovacích. Ale radost to manažerům výrobců aut dělá jen napůl. Mají díky tomu sice větší šanci, že se vyhnou pokutám od Evropské komise za nesplnění emisních limitů, ale na výrobě a prodeji elektroaut zatím neumí vydělávat a tenčí se jim zisky. Zbývá jim tak mnohem méně na investice.

„Úspěch našich elektromobilů na trhu vyvíjí další tlak na naše zisky,“ uvedl finanční ředitel Volkswagenu (VW) Arno Antlitz při prezentování výsledků za tři kvartály letošního roku. Problém ale mají všechny německé značky.

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Co se dočtete dál

  • Proč jsou marže německých automobilek na elektromobilech tak nízké.
  • Co by značky měly dělat jinak.
  • Jaká je jejich strategie.
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