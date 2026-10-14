Továrnu v maďarském Debrecínu otevřela německá automobilka BMW už loni na podzim. Stejně jako Mercedes-Benz nebo Volkswagen stěhuje část výroby na východ, protože závody v jejich domovské zemi jsou příliš drahé. Nedá se ale říct, že by značky dosahovaly úspor úplně snadno. Vidět je to například na netradičním obsazení pravidelné letecké linky společnosti Lufthansa z Mnichova do Debrecínu. Letadla bývají zaplněná velkými skupinami německých dělníků, kteří na východ létají pomáhat s výrobou. Nejde o výjimku, ale o pravidelnou a drahou rotaci.

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  • Proč BMW posílá své německé zaměstnance do Maďarska.
  • Proč automobilky přechází na východ.
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