Český trh s elektroauty po letech nízkých prodejů následuje trendy ze západních zemí. V nabídkách značek přibývá modelů, roste počet zákazníků, a poptávka tak zrychluje. Zatímco před dvěma lety zájem poháněly štědré dotace na pořízení nových vozů, nyní jsou důvody čistě tržní.

Za deset měsíců letošního roku se podle statistik Centra dopravního výzkumu (CDV) v tuzemsku registrovalo 15,6 tisíce nových elektromobilů, tedy o 37 procent více než loni za stejnou dobu. Zatímco loni činil podíl těchto vozů na celkových registracích 5,6 procenta, nyní je to o dva procentní body více. Stále je však Česko pozadu oproti průměru Evropské unie, který je více než 22 procent. Co za boomem stojí a proč vydrží?

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Co se dočtete dál

  • Proč poptávka po elektroautech roste.
  • Co se na českém trhu děje.
  • Jak do toho promlouvá trh ojetin.
  • S čím výrobci přichází.
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