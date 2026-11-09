Pokud je v Evropě nějaká automobilka, kterou netrápí odbytové potíže a s nimi spojený prudký pokles zisků, pak je to italská značka Ferrari. Výrobce superluxusních sportovních vozů, jenž se v roce 2016 oddělil od koncernu Fiat Chrysler Automobiles, žije jakoby v jiném světě. Jak potvrzuje jeho zpráva za leden až září, peníze se jen hrnou a objednávky má na více než rok dopředu. Letos podnik učinil velice důležitý krok, když představil svůj vůbec první plně elektrický model.

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