Přes všechny komentáře a zprávy o upadající evropské ekonomice i výrazně dražší naftě je faktem, že kamionů na českých dálnicích neustále přibývá. Za první tři čtvrtletí se vybrala na mýtném rekordní suma (15 miliard korun) a proběhl také rekordní počet transakcí, byť těch bylo jen o 1,24 procenta více než před rokem. Přitom těsná většina (54 procent) spadá na zahraniční dopravce.
Eurowag, jedna z největších firem v logistickém byznysu, v tomto týdnu vydala více než stostránkovou brožuru o tom, kam se odvětví ubírá, co nejvíc řeší. Já ji za vás pročetl a přináším pět věcí, které mi přišly nejzajímavější.
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